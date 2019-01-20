"Мы потрясены": перестало биться сердце самого старого мужчины на Земле

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Мужчине было 113 лет

В Японии скончался самый старый мужчина на Земле Масадзо Нонака. Это случилось в его доме, в кругу семьи, передает Kyodo.

Так, Книга рекордов Гиннесса признала Нонака самым старым мужчиной на планете в апреле 2018 года после того, как в январе того же года скончался 113-летний Франциско Нуньесу Оливер.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Kyodo)

"Мы потрясены потерей этой большой фигуры. Вчера он был, как обычно, и скончался, не вызвав никакой суеты в нашей семье", - сказала его внучка Юко.

Обратим внимание, что мужчина родился 25 июля 1905 года в городе Ашоро.

"Он использовал инвалидное кресло, но в основном делал то, что мог, каждый день. По словам семьи, ему нравилось есть что-то сладкое после еды, смотреть телевизор, читать газеты и раз в неделю купаться в горячем источнике", - подчеркивается в сообщении.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Kyodo)

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