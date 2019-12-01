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Все почало розвалюватися: Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент

STYLERПерсони    01.12.2019 - 13:25
Все почало розвалюватися: Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Спливли несподівані факти з життя герцогині

Меган Маркл, яка все частіше скаржиться на погане психічне здоров'я, приховала від громадськості історію про своє перше кохання. Виявляється, до принца Гаррі у неї був чоловік, з яким у певний момент все пішло не так як треба. Подробицями поділився інсайдер, передає видання "Weekend".

Першого чоловіка Меган Маркл звуть Тревор Енгельсон. Він народився 23 жовтня 1976 року в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк і на момент знайомства з Меган вважався успішним голлівудським продюсером, який починав кар'єру в якості асистента. До весілля Маркл та Енгельсон зустрічалися 6 років і одружилися в 2011 році.

Все почало розвалюватися: Меган Маркл приховала від громадськості важливий моментМеган Маркл (фото: stylecaster.com)

Але шлюб тривав менше двох років. Причиною розставання назвали непримиренні розбіжності. Однак інсайдер заявляє, що звинувачувати за це слід роль Рейчел Зейн, яку Меган виконала у "Форс-мажорах".

"Меган отримала свою роль лише за кілька місяців до їх весілля. І, незважаючи на те, що до одруження пара була разом вже шість років, після церемонії все почало розвалюватися", - розповідає джерело.

Також зазначається, що Тревор перебував у Лос-Анджелесі, а Меган була в Торонто, в п'яти годинах польоту. Мабуть, подружжя не витримало відносин на відстані та вирішило розлучитися.

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