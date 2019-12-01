Все начало разваливаться: Меган Маркл утаила от общественности важный момент

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Всплыли неожиданные факты из жизни герцогини

Меган Маркл, которая все чаще жалуется на плохое психическое здоровье, утаила от общественности историю о своей первой любви. Оказывается, до принца Гарри у нее был муж, с которым в определенный момент все пошло не так как надо. Подробностями поделился инсайдер, передает издание "Weekend".

Первого мужа Меган Маркл зовут Тревор Энгельсон. Он родился 23 октября 1976 года в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк и на момент знакомства с Меган считался успешным голливудским продюсером, который начинал карьеру в качестве ассистента. До свадьбы Маркл и Энгельсон встречались 6 лет и поженились в 2011 году.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Но брак продлился меньше двух лет. Причиной расставания назвали непримиримые разногласия. Однако инсайдер заявляет, что винить за это следует роль Рейчел Зейн, которую Меган исполнила в "Форс-мажорах".

"Меган получила свою роль всего за несколько месяцев до их свадьбы. И, несмотря на то, что до бракосочетания пара была вместе уже шесть лет, после церемонии все начало разваливаться", - сказал источник.

Также отмечается, что Тревор находился в Лос-Анджелесе, а Меган была в Торонто, в пяти часах полета. Видимо, супруги не выдержали отношений на расстоянии и решили расстаться.

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