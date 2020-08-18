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Напад на активістів: журналістів не допустили до відкритих зборів засновників

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 18:02
Напад на активістів: журналістів не допустили до відкритих зборів засновників
Фото: на місце події викликали поліцію (stopcor.org)
Автор: Styler

У результаті збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській" не відбулися

18 серпня представники ЗМІ разом із правозахисниками ГО "Стоп корупції" хотіли потрапити на відкриті збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській", які були нелегітимно організовані Миколою Петренком. Проте біля дверей утворилася штовханина і активістів фактично "вибили" з приміщення.

Про це з місця події повідомив журналіст Кирило Вольний.

За даними активістів, збори організовували з порушеннями процедури та виклику інших сторін.

"Як нам стало відомо, про збори засновників мали повідомити не менш ніж за 20 днів, насправді ж було повідомлено за 12. Крім того, приміщення, яке розташоване за адресою проведення зборів (Бульварно-Кудрявська, 27) не перебуває у власності чи користуванні товариства. Понад те, місце не обговорювалось учасниками, а підприємству доведеться платити за використання цього приміщення. Також на порядку денному було озвучене одне питання, а у повідомленні про скликання зборів - інше", - наголосив правозахисник Роман Литвин.

Він також додав, що частину медійників з боку Петренка запустили всередину.

На місце події викликали поліцію за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Готують відповідну заяву.

У результаті збори не відбулися - повідомив нардеп Микола Стефанчук.

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