ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нападение на активистов: журналистов не допустили к открытым собраниям учредителей

Киев, Вторник 18 августа 2020 18:02
Нападение на активистов: журналистов не допустили к открытым собраниям учредителей
Фото: на место происшествия вызвали полицию (stopcor.org)
Автор: Styler

В результате собрание учредителей ООО "Бизнес-центр на Тарасовской" не состоялось

18 августа представители СМИ вместе с правозащитниками ГО "Стоп коррупции" хотели попасть на открытые собрание учредителей ООО "Бизнес-центр на Тарасовской", которые были нелегитимно организованы Николаем Петренко. Однако у дверей образовалась потасовка и активистов фактически "выбили" из помещения.

Об этом с места события сообщил журналист Кирилл Вольный.

По данным активистов, сборы организовывали с нарушениями процедуры и вызова других сторон.

"Как нам стало известно, о собрании учредителей должны были уведомить не менее чем за 20 дней, на самом же деле было сообщено по 12. Кроме того, помещение, которое расположено по адресу проведения собрания (Бульварно-Кудрявская, 27) не находится в собственности или пользовании общества. Более того, место не обсуждалось участниками, а предприятию придется платить за использование этого помещения. Также на повестке дня был озвучен один вопрос, а в сообщении о созыве собрания - другое", - подчеркнул правозащитник Роман Литвин.

Он также добавил, что часть медийщиков со стороны Петренко запустили внутрь.

На место происшествия вызвали полицию по факту препятствования журналистской деятельности. Готовят соответствующее заявление.

В результате собрание не состоялось - сообщил нардеп Николай Стефанчук.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевполицияжурналисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь