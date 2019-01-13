Нардеп Грановський попередив про фейкові сторінки від його імені в соцмережах

Олександр Грановський (фото: facebook.com)

Бізнесмен розповів, що всі його дії в мережі будуть здійснюватися на одній сторінці і лише в Facebook

Відомий український бізнесмен Олександр Грановський, який нещодавно розповів про результати першого в історії виїзного засідання комітету охорони здоров'я, попередив про створення в соціальних мережах фейкових сторінок від його імені. Нардеп пов'язав появу фейкових акаунтів з маніпуляцією під час передвиборчих кампаній. Про це бізнесмен розповів на своїй сторінці в Facebook, яку назвав єдиною у всій мережі Інтернет.

"Хочу звернутися до всіх, хто час від часу переглядає мою сторінку в мережі Facebook. Сторінка, яку ви бачите зараз — єдина й не існує ніяких інших ні в Facebook, ні в інших соціальних мережах. Вже почали з'являтися так звані "фейкові" сторінки, метою яких є ввести людей в оману нібито від мого імені", — пише бізнесмен.

Він також зазначив, що "фейкові" сторінки є маніпуляцією та способом поширення неправдивих матеріалів.

"Я нікого і ніде не вітаю крім як на цій сторінці, ні до кого не звертаюся окрім як тут. Прошу врахувати. Дякую. Всі інші джерела - маніпуляція і спосіб поширення неправдивих матеріалів від мого імені під час виборчих кампаній", — підсумував нардеп.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Олександр Грановський

Нагадаємо, що Грановський пропонував назвати одну з вулиць Харкова на честь братів Ахієзерів.

Раніше Грановський в Харкові закликав роз'яснити населенню особливості воєнного стану.