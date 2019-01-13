Нардеп Грановский предупредил о фейковых страницах от его имени в соцсетях

Александр Грановский (фото: facebook.com)

Нардеп рассказал, что все его действия в сети будут осуществляться на одной странице и только в Facebook

Нардеп Александр Грановский, который недавно рассказал о результатах первого в истории выездного заседания комитета здравоохранения, предупредил о создании в социальных сетях фейковых страниц от его имени. Нардеп связал появление фейковых аккаунтов с манипуляцией во время предвыборных кампаний. Об этом депутат рассказал на своей странице в Facebook, которую назвал единственной во всей сети Интернет.

"Хочу обратиться ко всем, кто время от времени просматривает мою страницу в сети Facebook. Та страница, которую вы видите сейчас — единственная и не существует никаких других ни в Facebook, ни в других социальных сетях. Уже начали появляться так называемые "фейковые" страницы, целью которых является ввести людей в заблуждение от якобы моего имени", — пишет депутат.

Он также отметил, что "фейковые" страницы являются манипуляцией и способом распространения сфабрикованных материалов.

"Я никого и нигде не поздравляю кроме как на этой странице, ни к кому не обращаюсь кроме как здесь. Прошу учесть. Спасибо. Все другие источники - манипуляция и способ распространения сфабрикованных материалов от моего имени во время избирательных кампаний", — подытожил нардеп.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Александр Грановский

Напомним, что Грановский предлагал назвать одну из улиц Харькова в честь братьев Ахиезеров.

Ранее Грановский в Харькове призвал разъяснить населению особенности военного положения.