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Нардеп Світлична закликала привітати матерів

STYLERПерсони    10.05.2020 - 13:28
Нардеп Світлична закликала привітати матерів
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

Сьогодні в Україні відзначається міжнародний День матері

Народний депутат України Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook закликала привітати своїх матерів з міжнародним Днем матері.

"У кожного з нас є людина, для якого ваше "Привіт, у мене все добре" - це найбільша радість і головне у житті. З Днем матері! Не забудьте привітати маму", - написала Світлична.

Нагадаємо, 10 травня 2020 в Україні заведено відзначати День матері. Його відзначають щорічно у другу неділю весняного місяця. Ідея виникла завдяки пацифістки Джулії Ворд, яка намагалася впровадити день, символічно об'єднує всіх матерів у боротьбі за мир.

Теги Новини України день материЮлия Светличная
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