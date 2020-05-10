Нардеп Светличная призвала поздравить матерей

Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

Сегодня в Украине отмечается международный День матери

Народный депутат Украины Юлия Светличная на своей странице в Facebook призвала поздравить своих матерей с международным Днем матери.

"У каждого из нас есть человек, для которого ваше «Привет, у меня все хорошо» — это самая большая радость и главное в жизни. С Днём матери! Не забудьте поздравить маму", - написала Светличная.

Напомним, 10 мая 2020 в Украине принято отмечать День матери. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье весеннего месяца. Идея возникла благодаря пацифистке Джулии Ворд, которая пыталась внедрить день, символически объединяющий всех матерей в борьбе за мир.