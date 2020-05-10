ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нардеп Светличная призвала поздравить матерей

STYLERПерсоны    10.05.2020 - 13:28
Нардеп Светличная призвала поздравить матерей
Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

Сегодня в Украине отмечается международный День матери

Народный депутат Украины Юлия Светличная на своей странице в Facebook призвала поздравить своих матерей с международным Днем матери.

"У каждого из нас есть человек, для которого ваше «Привет, у меня все хорошо» — это самая большая радость и главное в жизни. С Днём матери! Не забудьте поздравить маму", - написала Светличная.

Напомним, 10 мая 2020 в Украине принято отмечать День матери. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье весеннего месяца. Идея возникла благодаря пацифистке Джулии Ворд, которая пыталась внедрить день, символически объединяющий всех матерей в борьбе за мир.

Теги Новости Украины день материЮлия Светличная
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь