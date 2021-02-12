Нардепа Демченка звинуватили в лобіюванні в Раді інтересів Коломойського

Депутат Сергій Демченко, який представляє в парламенті інтереси мешканців Дніпра, а також деяких районів області, належать до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського і все частіше лобіює в Раді його інтереси.

Як пише видання, раніше Демченко був главою Жовтневої районної організації в Дніпрі та Запорізької обласної організації партії "Україна Майбутнього" (зараз це партія "За Майбутнє") у 2012-2013 роках. Саме цю партію у свій час очолював екс-нардеп Святослав Олійник, а спонсорував Ігор Коломойський.

У 2010 році Сергій Демченко балотувався від неї в міськраду Дніпра, у 2012 і 2014 роках - у Верховну раду.

З 2013 по 2014 рік працював помічником Міністра юстиції з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Міністром тоді була член Партії регіонів Олена Лукаш.

У січні-листопаді 2015 року був депутатом міськради Дніпра замість вибулого Максима Зуєва. При цьому пропустив, за даними ЧЕСНО, половину засідань.

У 2015 році Сергій Демченко вступив у партію "УКРОП" і балотувався у Київраду, але невдало.

Після цього Демченко вже як адвокат в суді захищав суддів Оксану Царевич і Віктора Кицюка, які переслідували активістів Автомайдану під час Революції Гідності. Журналісти писали, що нібито адвокат захищав Царевич безплатно, оскільки підтримував її.

У 2019 році став кандидатом від "Слуги народу" по 29 округу. З великим відривом отримав на окрузі 36 тис. 270 голосів (54,7%). З них 15,8 тис. голосів з Дніпра.

Як працює в парламенті

Аналітики сайту "Слово і діло" зафіксували 31 обіцянку депутата, з яких 3 виконані, решта в процесі. За це вони поки що поставили депутату рейтинг відповідальності 10%.

За даними сайту Rada4You був присутній на 87% засідань. А проти думки більшості депутатів від фракції "Слуга народу" голосував у 12% випадків. Виступав в парламенті за весь час 7 разів. Подав 63 законопроекти, з яких 12 стали законами.

Подав 15 депутатських запитів. Запити стосувалися заборони на будівництво біогазової станції в Новоалександровке, підвищення доступності медпослуг і підвищення зарплати сільським медпрацівникам, незаконного видобутку граніту в Волоське, скасування абонплати за доставку газу тощо.

Як пише "Інформатор", разом з іншими нардепами просив у Кабміну не зменшувати виробництво дешевої електроенергії на АЕС. А ще пропонували з Олександром Дубинським і колегами знизити акцизи на бензин і підвищити акцизи на газове паливо для авто.

Подав 1464 правки до "антиколомойському закону", що затягнуло його розгляд. Нагадаємо, цей закон робить неможливим повернення "Приватбанку" Ігоря Коломойського.