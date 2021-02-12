Нардепа Демченко уличили в лоббировании в Раде интересов Коломойского

Депутат Сергей Демченко, представляющий в парламенте интересы жителей Днепра, а также некоторых районов области, относится к группе влияния олигарха Игоря Коломойского и все чаще лоббирует в Раде его интересы.

Как пишет издание, ранее Демченко был главой Жовтневой районной организации в Днепре и Запорожской областной организации партии "Україна Майбутнього" (сейчас это партия "За Майбутнє") в 2012-2013 годах. Именно эту партию в свое время возглавлял экс-нардеп Святослав Олейник, а спонсировал Игорь Коломойский.

В 2010 году Сергей Демченко баллотировался от нее в горсовет Днепра, в 2012 и 2014 годах - в Верховную раду.

С 2013 по 2014 год работал помощником Министра юстиции по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. Министром тогда была член Партии регионов Елена Лукаш.

В январе-ноябре 2015 года был депутатом горсовета Днепра вместо выбывшего Максима Зуева. При этом пропустил, по данным ЧЕСНО, половину заседаний.

В 2015 году Сергей Демченко вступил в партию "УКРОП" и баллотировался в Киевсовет, но неудачно.

После этого Демченко уже как адвокат в суде защищал судей Оксану Царевич и Виктора Кицюка, которые преследовали активистов Автомайдана во время Революции Достоинства. Журналисты писали, что якобы адвокат защищал Царевич бесплатно, поскольку поддерживал ее.

В 2019 году стал кандидатом от "Слуги народа" по 29 округу. С большим отрывом получил на округе 36 тыс. 270 голосов (54,7%). Из них 15,8 тыс. голосов из Днепра.

Как работает в парламенте

Аналитики сайта "Слово и дело" зафиксировали 31 обещание депутата, из которых 3 выполнены, остальные в процессе. За это они пока что поставили депутату рейтинг ответственности 10%.

По данным сайта Rada4You присутствовал на 87% заседаний. А против мнения большинства депутатов от фракции "Слуга народа" голосовал в 12% случаев. Выступал в парламенте за все время 7 раз. Подал 63 законопроекта, из которых 12 стали законами.

Подал 15 депутатских запросов. Запросы касались запрета на строительство биогазовой станции в Новоалександровке, повышения доступности медуслуг и повышения зарплаты сельским медработникам, незаконной добычи гранита в Волосском, отмены абонплаты за доставку газа и т.д.

Как пишет "Информатор", вместе с другими нардепами просил у Кабмина не уменьшать производство дешевой электроэнергии на АЭС. А еще предлагали с Александром Дубинским и коллегами снизить акцизы на бензин и повысить акцизы на газовое топливо для авто.

Подал 1464 правки к "антиколомойскому закону", что затянуло его рассмотрение. Напомним, этот акт делает невозможным возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому.