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Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради

STYLERПерсона    17.01.2019 - 13:27
Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради
Колаж РБК-Україна

Помічник нардепа розповів про його самопочуття

Народного депутата від Радикальної партії Ляшка Юрія-Богдана Шухевича відвезли з будівлі Верховної Ради на машині швидкої допомоги. Про це повідомив його помічник Василь Апанасов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Апанасова, у 85-річного народного депутата почалися проблеми з тиском і тому негайно були викликані медики прямо в будівлю Верховної Ради.

Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради

Фото: facebook.com/vasiliyapasoff

"У Юрія Шухевича впав тиск. Ми викликали швидку і відвезли його в лікарню для обстеження. Зараз він нормально себе почуває", — написав він.

Також відомо, що Шухевич зміг самостійно дістатися до машини швидкої допомоги. Лікарі при цьому підтримували його за руки.

Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради

Скріншот поста (facebook.com/vasiliyapasoff)

Користувачі відреагували на допис його особистого помічника і написали, що Юрію Шухевичу давно пора на заслужений відпочинок і побажали якнайшвидшого одужання.

Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі РадиНародного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі РадиНародного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради

Скріншот коментарів (facebook.com/vasiliyapasoff)

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року в Польщі. Він голова УНА-УНСО, а також заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. У минулому Шухевич – радянський дисидент і політв'язень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї виманили у дочки нардепа велику суму грошей.

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