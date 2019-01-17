Народного депутата Шухевича екстрено госпіталізували прямо з будівлі Ради

Колаж РБК-Україна

Помічник нардепа розповів про його самопочуття

Народного депутата від Радикальної партії Ляшка Юрія-Богдана Шухевича відвезли з будівлі Верховної Ради на машині швидкої допомоги. Про це повідомив його помічник Василь Апанасов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Апанасова, у 85-річного народного депутата почалися проблеми з тиском і тому негайно були викликані медики прямо в будівлю Верховної Ради.

Фото: facebook.com/vasiliyapasoff

"У Юрія Шухевича впав тиск. Ми викликали швидку і відвезли його в лікарню для обстеження. Зараз він нормально себе почуває", — написав він.

Також відомо, що Шухевич зміг самостійно дістатися до машини швидкої допомоги. Лікарі при цьому підтримували його за руки.

Скріншот поста (facebook.com/vasiliyapasoff)

Користувачі відреагували на допис його особистого помічника і написали, що Юрію Шухевичу давно пора на заслужений відпочинок і побажали якнайшвидшого одужання.

Скріншот коментарів (facebook.com/vasiliyapasoff)

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року в Польщі. Він голова УНА-УНСО, а також заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. У минулому Шухевич – радянський дисидент і політв'язень.

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