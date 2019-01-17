Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады

Коллаж РБК-Украина

Помощник нардепа рассказал о его самочувствии

Народного депутата от Радикальной партии Ляшко Юрия-Богдана Шухевича увезли из здания Верховной Рады на машине скорой помощи. Об этом сообщил его помощник Василий Апанасов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Апанасова, у 85-летнего народного депутата начались проблемы с давлением и поэтому экстренно были вызваны медики прямо в здание Верховной Рады.

Фото: facebook.com/vasiliyapasoff

"У Юрия Шухевича упало давление. Мы вызвали скорую и отвезли его в больницу для обследования. Сейчас он нормально себя чувствует", — написал он.

Также известно, что Шухевич смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи. Врачи при этом поддерживали его за руки.

Скриншот поста (facebook.com/vasiliyapasoff)

Пользователи отреагировали на пост его личного помощника и написали, что Юрию Шухевичу давно пора на заслуженный отдых и пожелали скорейшего выздоровления.

Скриншот комментариев (facebook.com/vasiliyapasoff)

Юрий-Богдан Шухевич родился 28 марта 1933 года в Польше. Он глава УНА-УНСО, а также заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. В прошлом Шухевич – советский диссидент и политзаключенный.

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