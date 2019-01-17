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Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады

STYLERПерсона    17.01.2019 - 13:27
Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады
Коллаж РБК-Украина

Помощник нардепа рассказал о его самочувствии

Народного депутата от Радикальной партии Ляшко Юрия-Богдана Шухевича увезли из здания Верховной Рады на машине скорой помощи. Об этом сообщил его помощник Василий Апанасов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Апанасова, у 85-летнего народного депутата начались проблемы с давлением и поэтому экстренно были вызваны медики прямо в здание Верховной Рады.

Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады

Фото: facebook.com/vasiliyapasoff

 "У Юрия Шухевича упало давление. Мы вызвали скорую и отвезли его в больницу для обследования. Сейчас он нормально себя чувствует", — написал он.

Также известно, что Шухевич смог самостоятельно добраться до машины скорой помощи. Врачи при этом поддерживали его за руки.

Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады

Скриншот поста (facebook.com/vasiliyapasoff)

Пользователи отреагировали на пост его личного помощника и написали, что Юрию Шухевичу давно пора на заслуженный отдых и пожелали скорейшего выздоровления.  

Народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания РадыНародного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания РадыНародного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Рады

Скриншот комментариев (facebook.com/vasiliyapasoff)

Юрий-Богдан Шухевич родился 28 марта 1933 года в Польше. Он глава УНА-УНСО, а также заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. В прошлом Шухевич – советский диссидент и политзаключенный.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мошенники выманили у дочери нардепа крупную сумму денег.

А также рассказывали о том, что мэра Николаева экстренно госпитализировали с болями в груди.

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