Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це "великою честю"

Наталія Орейро, латиноамериканська актриса і співачка, вирішила стати громадянкою Росії. Уродженка Уругваю вже подала відповідні документи на те, щоб запустити цей процес.

Про наміри зірки мильної опери "Дикий ангел" кінця 90-х, пише ТАСС.

Актриса вже давно має види на Росію, багато і часто туди їздить, де знімається в різних передачах і завжди стає гостею номер один, що звісно ж лестить серіальній зірці.

За словами Орейро, дипломати в посольстві РФ в Аргентині самі запропонували їй "оформити офіційно" багаторічну "дружбу". "Я сказала, що для мене це була б честь" - відповіла Орейро і відправила запит.

Зазначимо, що 12 червня Орейро привітала РФ в Instagram з днем Росії словами "Зі святом, моя кохана Росіє"

Полум'яні почуття до Росії актриса продемонструвала знімком, на якому вона виступає на концерті в кокошнику і балахоні в кольорах триколору. Мабуть, в актриси ну дуже серйозні наміри щодо отримання "заповітної корочки" з рук Путіна.

Наталія Орейро (фото: instagram.com/natalia_oreiro_world)

Нагадаємо, що раніше в полум'яній любові до Росії були помічені Жерар Депардьє та Стівен Сігал. Француз отримав червоний паспорт з рук Путіна в 2013-му, а американець - у 2016-му.

Сігалу в 2017-му заборонили в'їзд на територію України за його підтримку терористам і окупантам. Адже ц 2014 році актор виступав у аннексованому Криму на тлі прапорів терористів так званої "ДНР".