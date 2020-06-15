Наталья Орейро решила стать гражданкой России и назвала это "большой честью"

Наталья Орейро, латиноамериканская актриса и певица, решила стать гражданкой России. Уроженка Уругвая уже подала соответствующие документы на то, чтобы запустить этот процесс.

Про намерения звезды мыльной оперы "Дикий ангел" конца 90-х, пишет ТАСС.

Актриса уже давно имеет виды на Россию, много и часто туда ездит, где снимается в разных передачах и всегда становится гостьей номер один, что конечно же льстит сериальной звезде.

По словам Орейро, дипломаты в посольстве РФ в Аргентине сами предложили ей "оформить официально" многолетнюю "дружбу". "Я сказала, что для меня это была бы честь" - ответила Орейро и отправила запрос.

Отметим, что 12 июня Орейро поздравила РФ в Instagram с днем России словами "С праздником, моя любимая Россия!"

Пламенные чувства к России актриса продемонстрировала снимком, на котором она выступает на концерте в кокошнике и балахоне в цветах триколора. Видимо, у актрисы уж очень серьезные намерения относительно получения "заветной корочки" из рук Путина.

Наталья Орейро (фото: instagram.com/natalia_oreiro_world)

Напомним, что ранее в пламенной любви к России замечены были Жерар Депардье и Стивен Сигал. Француз получил красный паспорт из рук Путина в 2013-м, а американец - в 2016-м.

Сигалу в 2017-м запретили въезд на территорию Украины за его поддержку террористам и оккупантам. Ведь в 2014 году актер выступал в аннексированном Крыму на фоне флагов террористов так называемой "ДНР".