"Не просто найкрасивіші": Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм

Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Леоніла Гузь розповіла, що вкладає в поняття "патріотизм"

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь, яка вже восьмого грудня буде представляти нашу країну на найпрестижнішому конкурсі краси, висловилася про патріотизм.

В інтерв'ю журналу Ukrainian People дівчина сказала, що для неї патріотизм в першу чергу - це представляти свою країну серед інших 120 країн-учасниць на Міс Світу, за яким стежать люди у всіх куточках планети.

"Коли є можливість популяризувати Україну та її прекрасних людей. Наші дівчата не просто красиві, але ще дуже розумні, самостійні і роблять великий внесок у розвиток країни: економіку, освіту, спорт та інші галузі і сфери", - підкреслила Гузь.

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь на обкладинці журналу Ukrainian People

Раніше ми писали про те, що Леоніла розповіла про підготовку до конкурсу Міс Світу 2018.

Також ми розповідали про те, що першу переможницю конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніку Дідусенко позбавили титулу і корони через те, що дівчина приховала від організаторів подробиці свого особистого життя.

Відео: РБК-Україна