"Не просто самые красивые": Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме

Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Леонила Гузь рассказала, что вкладывает в понятие "патриотизм"

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь, которая уже восьмого декабря будет представлять нашу страну на самом престижном конкурсе красоты, высказалась о патриотизме.

В интервью журналу Ukrainian People девушка сказала, что для нее патриотизм в первую очередь - это, представлять свою страну среди других 120 стран-участниц на Мисс Мира, за которым следят люди во всех уголках планеты.

"Когда есть возможность популяризировать Украину и ее прекрасных людей. Наши девушки не просто самые красивые, но еще очень умные, самостоятельные и делают большой вклад в развитие страны: экономику, образование, спорт и другие отрасли и сферы", - подчеркнула Гузь.

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь на обложке журнала Ukrainian People

Ранее мы писали о том, что Леонила рассказала о подготовке к конкурсу Мисс Мира 2018.

Также мы рассказывали о том, что первую победительницу конкурса красоты Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и короны из-за того, что девушка скрыла от организаторов подробности своей личной жизни.

Видео: РБК-Украина