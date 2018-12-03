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"Не просто самые красивые": Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме

STYLERПерсона    03.12.2018 - 12:13
"Не просто самые красивые": Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме
Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Леонила Гузь рассказала, что вкладывает в понятие "патриотизм"

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь, которая уже восьмого декабря будет представлять нашу страну на самом престижном конкурсе красоты, высказалась о патриотизме. 

В интервью журналу Ukrainian People девушка сказала, что для нее патриотизм в первую очередь - это, представлять свою страну среди других 120 стран-участниц на Мисс Мира, за которым следят люди во всех уголках планеты.

"Когда есть возможность популяризировать Украину и ее прекрасных людей. Наши девушки не просто самые красивые, но еще очень умные, самостоятельные и делают большой вклад в развитие страны: экономику, образование, спорт и другие отрасли и сферы", - подчеркнула Гузь.

&quot;Не просто самые красивые&quot;: Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь на обложке журнала Ukrainian People 

Ранее мы писали о том, что Леонила рассказала о подготовке к конкурсу Мисс Мира 2018.

Также мы рассказывали о том, что первую победительницу конкурса красоты Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и короны из-за того, что девушка скрыла от организаторов подробности своей личной жизни. 

Видео: РБК-Украина

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