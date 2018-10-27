"Не переймайся": сценарист "Піратів Карибського моря" прокоментував звільнення Джонні Деппа

Фото: Джек Спарроу (pirates.wikia.com)

Зате Депп з'явиться у другій частині фільму "Фантастичних звірів", знятого за книгами Джоан Роулінг

Відомий голлівудський актор Джонні Депп, особа "Піратів Карибського моря", зіграв краще втілення Джека Спарроу з можливих, був звільнений. Disney збирається перезапустити франшизу, а це значить, що Деппу доведеться шукати іншу роботу. Сценарист Стюарт Бітті оголосив, що Джека Спарроу буде грати хтось інший. Про це розповідає The Independent.

Бітті зізнався, що він разом з іншими глядачами дуже любив той образ Джека Спарроу, який створив Джонні Депп.

"Думаю, він добре себе показав. Очевидно, він зробив цього персонажа своїм, що призвело до того, що він зараз найвідоміший. Це чудово для нього і чудово для нас", - сказав про Джонні Деппа сценарист фільму.

"Є приказка: "Не засмучуйся через те, що закінчилося, а посміхнися, тому що це сталося". Той факт, що вони перезавантажують щось, що ти колись зробив, значить, що це було дійсно хорошою роботою, яка гідна перезавантаження. Це честь", - пояснив Бітті.

Депп грав капітана Джека Горобця в п'яти фільмах протягом 14 років. Серія "Піратів Карибського моря" зібрала в загальній складності понад 4,5 мільярдів доларів, ставши 12-ю найбільшою франшизою всіх часів.

Нагадаємо, що стало відомо, чому Джонні Депп сильно схуд.

Також ми писали, що Джонні Депп звинуватив колишню дружину у побитті.

До речі, вийшов новий трейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гриндельвальда", в якому роль головного антагоніста дісталася Джонні Деппу.

Відео: (video.rbc.ua)