"Не расстраивайся": сценарист "Пиратов Карибского моря" прокомментировал увольнение Джонни Деппа

Фото: Джек Воробей (pirates.wikia.com)

Зато Депп появится во второй части фильма "Фантастических зверей", снятого по книгам Джоан Роулинг

Известный голливудский актер Джонни Депп, лицо "Пиратов Карибского моря", сыгравший лучшее воплощение Джека Воробья из возможных, был уволен. Disney собирается перезапустить франшизу, а это значит, что Деппу придется искать другую работу. Сценарист Стюарт Битти объявил, что Джека Воробья будет играть кто-то другой. Об этом рассказывает The Independent.

Битти признался, что он вместе с остальными зрителями очень любил тот образ Джека Воробья, который создал Джонни Депп.

"Думаю, он хорошо себя показал. Очевидно, он сделал этого персонажа своим, что привело к тому, что он сейчас самый известный. Это замечательно для него и прекрасно для нас", - сказал о Джонни Деппе сценарист фильма.

"Есть поговорка: "Не расстраивайся из-за того, что что-то закончилось, а улыбнись, потому что это произошло". Тот факт, что они перезагружают что-то, что ты когда-то сделал, значит, что это было действительно хорошей работой, которая достойна перезагрузки. Это честь", - пояснил Битти.

Депп играл капитана Джека Воробья в пяти фильмах в течение 14 лет. Серия "Пиратов Карибского моря" собрала в общей сложности более 4,5 миллиардов долларов, став 12 крупнейшей франшизой всех времен.

Напомним, что стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел.

Также мы писали, что Джонни Депп обвинил бывшую супругу в избиении.

Кстати, вышел новый трейлер фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда", в котором роль главного антагониста досталась Джонни Деппу.

Видео: (video.rbc.ua)