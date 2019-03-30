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Новий дизайнер: Кейт Міддлтон радикально змінила імідж (фото)

STYLERПерсони    30.03.2019 - 10:22
Новий дизайнер: Кейт Міддлтон радикально змінила імідж (фото)
Кейт Міддлтон змінила дизайнера (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон стала виглядати більш гламурно

Кейт Міддлтон змінила дизайнера і істотно змінилася, в рамках королівських традицій, звичайно. Герцогиня стала віддавати перевагу більш сучасним сукням з популярними принтами. Її вже не побачити в жорстких сукнях-пальто, на зміну яким прийшов більш сучасний, гладкий стиль. Тепер, як пише Daily Mail, стало зрозуміло, чому.

Як виявилося, Кейт Міддлтон по її гардеробу таємно консультує талановитий стиліст, колишній редактор британської версії журналу Vogue аристократична 36-річна Вірджинія Чадвик-Хілі, більш відома, як Джинні. Стиліст Джинні є старим другом герцогів і навіть була в числі гостей на їх весіллі у Вестмінстерському абатстві в 2011 році.

"Джинні — секретна зброя Кетрін. Вона внесла великий внесок у гардероб герцогині для громадських заходів і допомогла дати їй абсолютно нове відчуття впевненості", — говорить королівське джерело.

 

Кейт Міддлтон змінила дизайнера – як змінилася зовнішність герцогині (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон, в свою чергу, була вражена змінами, що відбулися, і дуже вдячна приятельці за допомогу. Видання нагадує, що зазвичай герцогині Кембриджській з гардеробом допомагає Наташа Арчер. Але зараз вона перебуває в декретній відпустці.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон осоромилася під час походу до дітей, яких вона відвідала в лондонському центрі.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.

Раніше ми публікували топ-4 найстильніших виходів вагітної Меган Маркл.

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