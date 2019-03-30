ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый дизайнер: Кейт Миддлтон радикально сменила имидж (фото)

STYLERПерсоны    30.03.2019 - 10:22
Новый дизайнер: Кейт Миддлтон радикально сменила имидж (фото)
Кейт Миддлтон сменила дизайнера (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон стала выглядеть более гламурно

Кейт Миддлтон сменила дизайнера и существенно преобразилась, в рамках королевских традиций конечно же. Герцогиня стала отдавать предпочтение более современным платьям с популярными принтами. Ее уже не увидеть в жестких платьях-пальто, на смену которым пришел более современный, гладкий стиль. Теперь, как пишет Daily Mail, стало понятно, почему.

Как оказалось, Кейт Миддлтон по ее гардеробу тайно консультирует талантливый стилист, бывший редактор британской версии журнала Vogue аристократичная 36-летняя Вирджиния Чадвик-Хили, более известная, как Джинни. Стилист Джинни является старым другом герцогов и даже была в числе гостей на их свадьбе в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

"Джинни — секретное оружие Кэтрин. Она внесла большой вклад в гардероб герцогини для общественных мероприятий и помогла дать ей совершенно новое чувство уверенности", — говорит королевский источник.

 

Кейт Миддлтон сменила дизайнера – как изменилась внешность герцогини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон, в свою очередь, была впечатлена произошедшим изменениям, и очень благодарна приятельнице за помощь. Издание напоминает, что обычно герцогине Кембриджской с гардеробом помогает Наташа Арчер. Но сейчас она находится в декретном отпуске.

Напомним, что Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям, которых она посетила в лондонском центре.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Ранее мы публиковали топ-4 самых стильных выхода беременной Меган Маркл

Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло Стильная парочка: Кейт Миддлтон и Елизавета II совершили первый совместный выход
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины Кейт Миддлтонстиль
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь