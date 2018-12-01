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Новий рік зустрінуть вдома: бойфренду Астаф'євої заборонили виїзд з України

STYLERПерсона    01.12.2018 - 15:25
Новий рік зустрінуть вдома: бойфренду Астаф'євої заборонили виїзд з України
Фото: Даша Астаф'єва та Артем Кім у Венеції (instagram.com/da_astafieva)

Повідомляється, що фігурант справи по розкраданню 27 мільйонів гривень досі перебуває під домашнім арештом

Бойфренд Даші Астаф'євої до 13 січня не зможе вирушити за кордон зі своєю коханою. Солом'янський районний суд Києва продовжив дію рішення щодо сина колишнього виконуючого обов'язки генерального директора "Енергоатому" і екс-гендиректора Південно-Української АЕС Артема Кіма. Про це пише УНН з посиланням на слова прес-секретаря Солом'янського суду Яну Квітченко.

Згідно з рішенням, Киму заборонено залишати Україну.

"Продовжено до 13 січня строк особистого зобов'язання, поклавши обов'язок здати на зберігання детектива паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну", — розповіла Квітченко.

Слід нагадати, що Артема Кіма затримали в серпні 2017 року за підозрою в розкраданні 27 мільйонів гривень. Коханому Астаф'євої загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

З 4 серпня Кім перебуває під цілодобовим домашнім арештом, 27 грудня 2017 року суд залишив це рішення в силі. Цікаво, що прокурори вимагали арешту на 60 діб з правом внесення застави розміром суму, в розкраданні якої Кім підозрюється — 27 мільйонів.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва підколола бойфренда.

Раніше Даша Астаф'єва поділилася рідкісним фото зі своїм коханим.

Відео: (video.rbc.ua)

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