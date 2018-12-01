Новый год встретят дома: бойфренду Астафьевой запретили выезд из Украины

Фото: Даша Астафьева и Артем Ким в Венеции (instagram.com/da_astafieva)

Сообщается, что фигурант дела по хищению 27 миллионов гривен до сих пор находится под домашним арестом

Бойфренд Даши Астафьевой до 13 января не сможет отправиться за границу со своей любимой. Соломенский районный суд Киева продлил действие решения относительно сына бывшего исполняющего обязанности генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора Южно-Украинской АЭС Артема Кима. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова пресс-секретаря Соломенского суда Яну Квитченко.

Согласно решению, Киму запрещено покидать Украину.

"Продлен до 13 января срок личного обязательства, возложив обязанность сдать на хранение детектива паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", — рассказала Квитченко.

Следует напомнить, что Артема Кима задержали в августе 2017 года по подозрению в хищении 27 миллионов гривен. Возлюбленному Астафьевой грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

С 4 августа Ким находится под круглосуточным домашним арестом, 27 декабря 2017 года суд оставил это решение в силе. Интересно, что прокуроры требовали ареста на 60 суток с правом внесения залога размером с сумму, в хищении которой Ким подозревается — 27 миллионов.

Напомним, что Даша Астафьева подколола бойфренда.

Ранее Даша Астафьева поделилась редким фото со своим любимым.

Видео: (video.rbc.ua)