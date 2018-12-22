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"ObamaCare": екс-президент США приніс дітям в лікарні мішок з подарунками (фото)

STYLERПерсона    22.12.2018 - 08:11
"ObamaCare": екс-президент США приніс дітям в лікарні мішок з подарунками (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Колишній президент у ковпаку Санта Клауса заспівав для пацієнтів різдвяну пісню

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама прийшов у дитячу лікарню Children's National Medical Center у Вашингтоні з мішком різдвяних подарунків. Про це повідомляє сайт медичного закладу.

Візит несподіваного гостя до клініки викликав море позитивних емоцій у пацієнтів і персоналу. 44-й президент був одягнений у білий светр і джинси, а на голові красувався ковпак Санта Клауса.

Обама долучився до пацієнтів та родин, які працювали над мистецьким проектом в одній з ігрових кімнат лікарні.

 

Барак Обама приніс подарунки в дитячу лікарню (Фото: childrensnational.org)

Заодно він зайшов у кімнати кількох пацієнтів, аби привітатися, принісши із собою іграшки, сміх та святковий настрій.

Разом з медперсоналом клініки Обама також приєднався до виконання пісні "Ми бажаємо вам щасливого Різдва".

&quot;ObamaCare&quot;: екс-президент США приніс дітям в лікарні мішок з подарунками (фото)

Барак Обама (Фото: childrensnational.org)

Зазначимо, що саме в цей час Федеральний суд у Форт-Уэрте (Техас, США) визнав неконституційною реформу охорони здоров'я екс-президента США Барака Обами, відому як ObamaCare.

Як повідомлялося раніше, в жовтні Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що не так давно дружина колишнього президента США Мішель Обама спробувала себе в новому амплуа і провела весільну церемонію для молодят. До речі, таке довелося пережити і самому Бараку Обамі - у січні 2018 року він провів весілля двох колишніх співробітників Білого дому, які працювали в команді екс-президента.

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