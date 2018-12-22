"ObamaCare": экс-президент США принес детям в больнице мешок с подарками (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бывший президент в колпаке Санта Клауса спел для пациентов рождественскую песню

Бывшый президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама пришел в детскую больницу Children's National Medical Center в Вашингтоне с мешком рождественских подарков. Об этом сообщает сайт медицинского заведения.

Визит неожиданного гостя в клинику вызвал море позитивных эмоций у пациентов и персонала. 44-й президент был одет в белый свитер и джинсы, а на голове красовался колпак Санта Клауса.

Обама присоединился к пациентам и семьям, которые работали над художественным проектом в одной из игровых комнат больницы.

Барак Обама принес подарки в детскую больницу (Фото: childrensnational.org)

Заодно он зашел в комнаты нескольких пациентов, чтобы поздороваться, принеся с собой игрушки, смех и праздничное настроение.

Вместе с медперсоналом клиники Обама также присоединился к исполнению песни "Мы желаем вам счастливого Рождества".

Барак Обама (Фото: Фото: childrensnational.org)

Отметим, что как раз в это время Федеральный суд в Форт-Уэрте (Техас, США) признал неконституционной реформу здравоохранения экс-президента США Барака Обамы, известную как ObamaCare.

Как сообщалось ранее, в октябре Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство.

Напомним, что не так давно супруга бывшего президента США Мишель Обама попробовала себя в новом амплуа и провела свадебную церемонию для молодоженов. Кстати, такое довелось пережить и самому Бараку Обаме - в январе 2018 года он провел свадьбу двух бывших сотрудников Белого дома, которые работали в команде экс-президента.

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Видео: РБК-Украина