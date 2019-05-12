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Я не ображаюся: Джамала розповіла, кого обрали на Євробачення 2019

STYLERПерсони    12.05.2019 - 12:52
Я не ображаюся: Джамала розповіла, кого обрали на Євробачення 2019
Джамала поїде на Євробачення 2019 – співачка відповіла на рішення організаторів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поїде на Євробачення 2019

Джамала розповіла, кого організатори Євробачення 2019 вибрали замість неї на конкурс. Співачка зізналася, що не ображається на рішення журі і багато в чому його підтримує, але свою пісню вважає більш змістовною. Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Відома українська співачка Джамала прокоментувала вибір організаторів Євробачення 2019, чому саме Вєрка Сердючка поїде на конкурс, яка зараз готується до шоу в Копенгагені. Виконавиця зізналася, що такий вибір не засмутив її. Вона вважає Вєрку Сердючку іконою Євробачення і не ображається на суддів.

"Вєрка Сердючка є символом Євробачення. Це як свято, як ялинка. Все ж моя пісня вважається більш змістовною і драматичною. Я не ображаюся, що вибрали саме Андрія Данилка", - зізнається артистка.

Джамала поїде на Євробачення 2019 – співачка відповіла на рішення організаторів (відео: youtube.com)

Варто відзначити, що 14 травня в Тель-Авіві, Ізраїль, стартує міжнародний музичний конкурс Євробачення 2019. Другий півфінал відбудеться 16 травня, фінал – 18 травня.

Нагадаємо, що українцям не радять їхати на Євробачення 2019.

Раніше ми писали, що Євробачення 2019 знаходиться під загрозою.

До цього переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV зробила гучну заяву.

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