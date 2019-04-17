ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євробачення 2019 знаходиться під загрозою: що сталося

STYLERЖиття    17.04.2019 - 20:47
Євробачення 2019 знаходиться під загрозою: що сталося
Євробачення 2019 (eurovision.tv)

Всі гості і виконавці Євробачення 2019 також опиняться під загрозою

Євробачення 2019, яке має відбутися в Тель-Авіві з 14 по 18 травня, знаходиться під серйозною загрозою. Палестинський рух ХАМАС записав і опублікував ролик з погрозами в соціальних мережах.

Євробачення може стати об'єктом для нападу. Палестинський рух ХАМАС у своєму ролику виманає зняти блокаду з палестинських територій і виконати угоду про припинення вогню. Раніше таку угоду було укладено і посередником між Палестиною та Ізраїлем став Єгипет.

"Визнайте наші вимоги, щоб ви могли святкувати", - повідомляється в ролику. Якщо влада Ізраїлю не відреагує на вимоги, то за словами ХАМАС, вони випустять ракети по Тель-Авіву під час проведення Євробачення. Виставковий комплекс "Ганею Тааруха", в якому проходитиме захід, позначений як мішень для ударів.

Євробачення 2019 знаходиться під загрозою: що сталося

Євробачення 2019 під загрозою (eurovision.tv)

Нагадаємо, Євробачення 2019 має відбутися в Тель-Авіві, ізраїль в період з 14 до 18 травня. 15 травня палестинці відзначають свято виходу з територій, де в 1948 році була створена держава Ізраїль – День Накба. Організація ХАМАС була визнана терористичною.

Раніше ми повідомляли про те, що квитки на концерти Євробачення 2019 злетіли до небес і стало відомо, що стало причиною.

А також ми розповідали про те, що на Євробаченні 2019 виступить Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Однак він виконає чужу пісню.

Крім того, ми писали про те, що MARUV зробила несподівану заяву про Євробачення.

Євробачення 2019 під загрозою зриву: усе виявилося дуже серйозно Євробачення влучило у міжнародний скандал: що сталося
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЄвробаченняЕвровидение 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся