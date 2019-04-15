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Євробачення 2019: Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею

STYLERЖиття    15.04.2019 - 19:08
Євробачення 2019: Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею
Фото: колаж РБК-Україна

На Євробачення 2019 пісню Вєрки Сердючки виконає Елені Фурейра

Вєрка Сердючка поїде на Євробачення-2019 і виступить на сцені престижного міжнародного пісенного конкурсу. Артист Андрій Данилко офіційно отримав "добро" на виступ в якості запрошеного гостя. Він заспіває пісню Toy, з якою представниця Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на Євробачення-2018.

Зазначимо, що про дозвіл Данилку в образі Сердючки відправитися у Єрусалим на Євробачення, перший півфінал якого відбудеться 14 травня, заявляли ще наприкінці грудня представники Національної телерадіокомпанії України. Тепер ця інформація вказана також і на офіційному сайті конкурсу.

Євробачення 2019: Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як йдеться у повідомленні, організатори Євробачення-2019 спеціально створили особливу колаборацію між зірками-гостями, на якій артисти виконуватимуть пісні один одного.

Євробачення 2019: Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею

Нетта Барзілай на Євробаченні 2018 (фото: eurovision.tv)

На сцені виступлять Сердючка і Нетта (вона заспіває нове прочитання своєї Toy), Кончіта Вурст (Австрія) із піснею Heroes, Монс Зелмерлев (Швеція) із піснею Fuego та Елені Фурейра (Кіпр) із піснею українця Dancing Lasha Tumbai.

Євробачення 2019: Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею

Андрій Данилко (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що другий півфінал Євробачення-2019 відбудеться 16 травня, а фінал грандіозного конкурсу - 18 травня.

Зауважимо, що раніше Андрій Данилко висловився і щодо скандальних пунктів договору з НОТУ, через яких MARUV відмовилася їхати в Тель-Авів, назвавши їх "кабальними".

Як повідомлялося раніше, відомий артист Андрій Данилко, який був суддею Нацвідбору, розповів про те, на яких умовах він в образі Вєрки Сердючки представляв Україну у Фінляндії в 2007 році.

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