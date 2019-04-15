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Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 19:08
Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней
Фото: коллаж РБК-Украина

На Евровидение 2019 песню Верки Сердючки исполнит Элени Фурейра

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019 и выступит на сцене престижного международного песенного конкурса. Артист Андрей Данилко официально получил "добро" на выступление в качестве приглашенного гостя. Он споет песню Toy, с которой представительница Израиля Нетта Барзилай победила на  Евровидение-2018.

Отметим, что о разрешении Данилко в образе Сердючки отправиться в Иерусалим на Евровидение, первый полуфинал которого состоится 14 мая, заявляли еще в конце фвраля представители Национальной телерадиокомпании Украины. Теперь данная информация указана также и на официальном сайте конкурса.

Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как говорится в сообщении, организаторы Евровидения-2019 специально создали особенную коллаборацию между звездами-гостями, на которой артисты будут исполнять песни друг друга.

Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

Нетта Барзилай на Евровидении 2018 (фото: eurovision.tv)

На сцене выступят Сердючка и Нетта (она споет новое прочтение своей Toy), Кончита Вурст (Австрия) с песней Heroes, Монс Зелмерлев (Швеция) с песней Fuego и Элени Фурейра (Кипр) с песней украинца Dancing Lasha Tumbai.

Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

Андрей Данилко (фото: РБК-Украина)

Напомним, что второй полуфинал Евровидение-2019 состоится 16 мая, а финал грандиозного конкурса  - 18 мая. 

Отметим, что ранее Андрей Данилко высказался и относительно скандальных пунктов договора с НОТУ, из-за которых MARUV отказалась ехать в Тель-Авив, назвав их "кабальными". 

Как сообщалось ранее, известный артист Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину в Финляндии в 2007 году.

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