Выступать с лозунгами: почему MARUV не представит Украину на Евровидение

Фото: коллаж РБК-Украина

MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что "музыкант, а не бита на политической арене"

MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины. Общественный вещатель "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" не подписала с певицей Анной Корсун (проет MARUV), победившей в Нацотборе, договор об участии в престижном песенном конкурсе "из-за ряда причин". Такое объяснение указано на сайте Общественного. Сама артистка также прокомментировала ситуацию и заявила, что некоторые условия в договоре были "кабальные".

Как заявил глава НОТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook, "изнурительные" переговоры с командой MARUV длились 5,5 часов, и стороны не пришли к согласию.

В частности, MARUV не захотела отказываться от своих выступлений в Москве и Санкт-Петербурге (РФ). В НОТУ настаивали, чтобы во избежания "чрезмерной политизации конкурса" артистка в течение 3 месяцев после Евровидения не гастролировала в России. Команда исполнительницы отказалась.

Аласания добавил, что НСТУ считает, что нынешний Нацотбор на Евровидение-2019 был проведен честно, но он выявил еще одну большую общественную проблему - в политической, в музыкальной плоскости. Речь идет о концертной деятельности многих артистов в РФ - стране-агрессоре.

Фото: MARUV победила в Нацотборе (instagram.com/maruvofficial)

"И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", - написал он.

Также в НОТУ предлагали артистке "внимательно относится к публичным высказываниям" относительно территориальной целостности Украины и избегать заявлений, которые могут навредить Украине на международном уровне.

"Но ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами", - отметил Аласания.

MARUV (фото: facebook.com MaruvOfficial)

Кто вместо MARUV поедет от Украины на Евровидении - решение еще не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнутся 26 февраля утром.

Скрин: facebook.com/zurab.alasania

Нужно сказать, что сама MARUV также прокомментировала ситуацию:

"Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение – 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене.

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире", - написала певица в совем Facebook.

MARUV (Фото: facebook.com/MaruvOfficial)

Скрин: facebook.com/MaruvOfficial

В комментариях к сообщению пользователи сети живо отреагировали на такое решение:

"Я думаю будет честнее передать право господину Кириленко, раз ни НСТУ, ни организаторы конкурса ничего не решают. О самостоятельности УТ-1 (не хочу называть Общественным вещателем в таком контексте) тоже можно пока забыть. Очень и очень жаль...";

"Может, вообще не участвовать в этом году?";

"Очень печальная ситуация. Я считаю, что в долгосрочной перспективе страна проиграла, ведь честная победа, значит, ничего не стоит";

"Страна чудес!"

Скрин комментариев: facebook.com/zurab.alasania

"Ну и замечательно. Но это должно раз и навсегда стать уроком. Никаких игр в "демократию" с участием ватников";

"Украинское общество только формируется как нация. Чтобы оторваться от "русского мира" нужно будет принимать непопулярные решения даже в такой сфере. Лучше опозориться на этом этапе, чем в Израиле";

"Просто стыдно за страну. Марув выбрали люди. Если она допущена к конкурсу, то снять имели руководителя конкурса. В чем мы превращаемся?"

"Конечно, нужно все проверять на стадии отбора! Как такое могло произойти, что такие исполнители прошли отбор? А Марув хороша для ночных клубов, а не на таком европейском конкурсе стран"...

Скрин комментариев: facebook.com/hromadskeua

Напомним, что в финале Нацотбора 23 февраля на сцене ЦКМ КПИ за победу и право представлять Украину на престижном песенном конкурсе в Тель-Авиве боролись Freedom Jazz, Yuko, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Kazka и Анна-Мария.

Как сообщалось ранее, известный продюсер и автор песен Александр Ягольник ответил в комментарии Styler на заявления общественности о том, что после объявления результатов финала Национального отбора звучали мнения о том, что Украине после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе вообще стоило отказаться от участия в Евровидении, и тогда не возникало бы таких прецедентов, как сейчас.

Напомним, что 25 февраля певица сделала официальное заявление о Евровидении, в котором подчеркнула, что готова отказаться от концертов в РФ ради того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Ранее мы писали о том, что MARUV может отказаться от выступлений в России, несмотря на требования НСТУ.