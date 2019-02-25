ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России

STYLERПерсоны    25.02.2019 - 13:30
Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV не пропала с российских афиш и билеты на ее шоу до сих пор продаются

 

MARUV не отменила выступления в России. Не сделали этого и сами организаторы концертов победительницы Нацотбора на Евровидение 2019.

Так, представители концертного зала "Известия Hall" в Москве сообщили российским СМИ, что "если на сайте афиша концерта есть, то он должен состояться". В столице РФ украинка планирует дать большой сольный концерт 6 апреля.

Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России

Скриншот

Не отменено и выступление MARUV 5 апреля в красногорском "Крокус Сити Холл" на премии "Жара Music Awards". Организаторы действа заверили, что перформанс украинки "пока что не отменяется".

Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России

Скриншот

Кроме того, 12 апреля должен пройти концерт MARUV в питерском концертном зале AURORA CONCERT HALL. Билеты на сольник украинской звезды все еще в продаже.

Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России

Скриншот

Напомним, что 25 февраля певица сделала официальное заявление о Евровидении, в котором подчеркнула, что готова отказаться от концертов в России ради того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве. И это несмотря на то, что за последние сутки девушка получила предложение от трех разных стран представлять их на шоу. Более того, артистка возьмет на себя все расходы по участию в Евровидении.

Ранее появилось видео, на котором MARUV чувственно исполняет песню на украинском языке

Добавим, что продюсер-украинофоб Иосиф Пригожин предложил MARUV представлять на Евровидении в следующем году Россию.

В голосование вмешались: продюсер сделал громкое заявление о Нацотборе "Порвала всех": сеть в восторге от победительницы Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV
Новости Украины MARUVЕвровидение 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь