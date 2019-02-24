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MARUV может поехать на Евровидение от России: что известно

STYLERПерсоны    24.02.2019 - 17:30
MARUV может поехать на Евровидение от России: что известно
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV предложили представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году

Победительница Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV может поехать на конкурс от России. Правда, только в следующем году и только, если послушается продюсера-украинофоба Иосифа Пригожина.

Так, в комментарии радиостанции "Говорит Москва" Пригожин предложил отправить MARUV на Евровидение 2020 под российским триколором. Кроме того, продюсер призвал украинку "не расстраиваться".

"Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает", - сказал Пригожин и добавил, что украинцы "не умеют гордиться своими героями".

Также скандальный муж певицы-украинофобки Валерии сказал, что с удовольствием поработал бы с MARUV в качестве продюсера на территории России.

Тем временем MARUV дали сутки на изучение контракта, который запрещает победителю украинского отбора на Евровидения гастролировать в Российской Федерации. После изучения всех пунктов Анна Корсун должна решить - променяет ли она концерты в РФ (что является для нее лакомым кусочком) на поездку в Тель-Авив на престижный песенный конкурс.

Напомним, что победа в финале Национального отбора на Евровидение Анны Корсун разделила украинцев на два лагеря.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором MARUV чувственно поет на украинском языке.

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