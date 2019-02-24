MARUV поет на украинском: видео выступления

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун ошеломила выступлением в Х-Факторе

Эпатажную и дерзкую певицу MARUV, которая стала победителем Нацотбора 2019, всегда тянуло к музыке. Так, свою вокальную карьеру она начала еще в далеком 2013 году. Анна принимала участие во всевозможных талант-шоу и более всего запомнилась выступлением в "Х-Факторе".

До финала исполнительница не дошла, хотя надеялась, что все сложится иначе. "Думала, что я заберу миллион гривен, сниму кучу клипов. Но не забрала...", - комментировала певица.

Видео: (YouTube/Х-Фактор)

К слову, после ТВ-проекта артистка встретила Михаила Бусина (DJ Boosin) и они записали первый трек под названием "Спинни". Премьера состоялась в сентябре, а в октябре вышел красивый клип на эту композицию. Но самый настоящий фурор произвело видео на новый трек дуэта - "Drunk Groove", премьера которого состоялась в марте 2018 года.

В это же время певица официально заявила, что отныне MARUV - это творческий псевдоним, под которым она выступает сольно. Вместе с Михаилом Бусиным Анна организовала саунд-продакшн "Zori Sound".

Напомним, что по условиям конкурса "Евровидение", MARUV должна отказаться от гастролей в России. В то же время, в апреле у певицы уже запланирован сольный концерт в Москве.

Мы писали, что MARUV разделила украинцев на два лагеря. Не все пользователи отреагировали на победу фаворитки положительно.

Ранее Maruv ошарашила пророссийским заявлением.