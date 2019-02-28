Скандал вокруг Евровидения: Данилко сделал интересное заявление

Данилко сделал заявление о Евровидении (фото: РБК-Украина)

Андрей Данилко вспомнил о своем участии в Евровидении в 2007 году

Андрей Данилко, который был судьей национального отбора на Евровидение 2019, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину в Финляндии в 2007 году. Об этом сообщают "Факты".

Шоумен высказался и относительно скандальных пунктов договора с НОТУ, из-за которых, как известно, MARUV отказалась ехать в Тель-Авив, назвав их "кабальными". Он рассказал, что когда в 2007 году ехал в Финляндию, вообще ничего не подписывал.

"У меня такого не было. Я от НТКУ, кроме хорошего расположения, улыбок и подарочных ручек, ничего не видел", - заявил Данилко.

Также шоумен рассказал, что Анна Корсун осталась в большом выигрыше после скандала с нацотбором, поскольку такая шумиха для нее - хороший пиар, и "теперь ее знают все", - сказал Андрей.

Он предположил, что если бы певица все же поехала в Израиль, она бы заняла место в десятке лидеров.

К слову, по мнению лидера группы "Гринджолы" Романа Калина, в таком образе певицы виноват музыкальный канал.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцы пришли в ярость от того, что Украина отказалась от участия в Евровидении.

А также рассказывали о том, что Данилко сделал заявление о Притуле.