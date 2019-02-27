Украина не будет участвовать в Евровидении: сеть в ярости

Украина не поедет на Евровидение - реакция сети (фото: РБК-Україна)

Евровидение 2019 в Тель-Авиве в этом году пройдет без участия Украины

Украина не будет участвовать в Евровидении 2019, об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины сегодня, 27 февраля, информирует РБК-Украина.

Пользователи сети бурно отреагировали на новость, призывая отправить все руководство НОТУ в отставку, и в унисон скандирует "Ганьба!"

Однако, многие сочли это хорошей новостью, поскольку участие MARUV у большинства украинцев также вызывало негодование и скептицизм относительно возможной победы.

Некоторые также считают, что Украина останется без Евровидения на целых два года, пророча победу участнику от РФ, Сергею Лазареву.

Сеть полнится комментариями после топовой новости сегодняшнего дня, которая резюмировала все недавние события - и отказ MARUV ехать в Тель-Авив на международный певческий конкурс, и последующие отказы финалистов Нацотбора - Freedom-jazz, KAZKA, Brunettes Shoot Blonds.

"НОТУ - Позор! Надо было изучать биографии участников отбора на Евровидение", - возмутился Aleksandr Nikolaenko.

"Я думаю, можно было и без финала обойтись. Отправлять некого. Реально. Или проститутки. Или беременные. И сепаратистки. Занавес. В следующем году нужно тщательнее отбирать представителей на самых первых этапах", - пишет Юлия Завьялова.

"Ничего страшного... А лучше было бы, если бы сегодняшняя украинская участница завтра с трибун раши заявила, что она, в душе чувствует себя русской?", - обнадежила Liudovica Navara.

"До свидания, Евровидение! Но все верно - лучше никого не посылать, чем что попало, еще с отборочной комиссией разобраться бы", - написала Оксана Гой.

"Да... ну и дела! Патриоты кончаются там, где начинается денежный русский "мир"! Фу! Не знаю, захочу ли я слушать этих горе-музыкантов", - возмутилась Tan Kaplina.

"Отказаться нужно было еще с 2014 года. Жаль, что таким способом не участвуют. Действительно позор, потому что столько талантов, нераскрытых миру", - выразила свое мнение Анастасия Дубен.

Украина не поедет на Евровидение - реакция сети (скрин: facebook.com)

К слову, в сети прокомментировали отказ группы КAZKA от Евровидения 2019.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа сумма, которую должен был потратить артист на поездку на Евровидение.