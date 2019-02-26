Сколько украинский артист потратит на Евровидение: озвучена заоблачная сумма

Фото: Евровидение (eurovision.ua)

Кто бы не победил в конкурсе, затраты на поездку на Евровидение он покрывал бы сам, говорит концертный директор

Пока в сети обсуждают, как и где будут искать замену MARUV, стал известен механиз оплаты затрат артиста на Евровидение. Так, три года подряд телеканал СТБ оплачивал базовые затраты артиста и группы менеджмента во время поездки на Евровидение, и это была их инициатива.

В этом году СТБ изначально сказали, что представителя от страны финансово уже не будут поддерживать: кто бы не поехал от Украины в этом году, должен был бы оплачивать расходы сам.

Об этом в комментарии для Styler рассказала Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году. Она работает с артистами Евровидения с 2004 года и посещает конкурс в разных странах уже много лет, знает особенности подготовки и мельчайшие детали конкурса.

По ее словам, в каждой стране индивидуально решают, кто будет оплачивать затраты артиста на участие в Евровидении. Четких правил, кто должен оплачивать расходы, у Евровидения нет.

Фото: Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы посещает Евровидение в разных странах уже много лет (предоставлено автором)

"Одним из условий, было то, что СТБ будет помогать в поездке участнику на Евровидение. Джамала, O.Torvald и MELOVIN – всем им помогали и с номером, и с поездкой. Это не значит, что СТБ финансирует все на 100%, но основные расходы они покрывали в разумных пределах. Но нынешний отбор проводился в год, когда уже не было таких договоренностей. Оргкомитет почему-то не рассказывал участникам детально, какие условия сейчас. И теперь уже речи о том, что СТБ будет финансировать конкурс и в этом году, не шло. Получается, кто бы не победил, автоматически должен был ехать за свой счет", - говорит Яна Прядко.

Обязательные расходы – это перелет, питание и проживание всей группы.

"Каждая страна очень разнится по ценам. Израиль я бы отнесла к не самым дорогим странам: есть и те, где цены выше. Например, Норвегия. Надо учитывать среднюю стоимость перелета, гостиницы, все суммировать. Кроме перелета, питания и проживания группы, есть затраты и на постановку номера, работу хореографов, танцоров. Чаще всего артисты снимают и клипы на свои конкурсные песни - это еще плюс к расходам", - говорит Яна Прядко.

Оплачивается также перелет и зарплата менеджерам и пиарщикам.

"Если брать грубо, то эти суммы будут составлять около 100 тысяч долларов. Я бы сказала, это средне минимальная цена. Если делать промо-визиты в страны, сувенирную продукцию и другие фишки для конкурса, то бюджет может превысить и 500 000 долларов", - поясняет она.

Фото: Кто поедет на Евровидение вместо MARUV - пока неизвестно (instagram.com/maruvofficial)

Острый момент может состоять в том, что очень многие участники Евровидения также оплачивают и перелет, питание и проживание команды телеканала за свой счет.

"Наверно, участников не ознакомили с условиями основного контракта на участие в конкурсе, этого не сказали заранее, не обговорили условия участия в отборе. И в накаленной ситуации уже все условия контракта трактовались не детально. Много "сюрпризов" возникает уже в процессе организации поездки на Евровидение – множество подводных камней, которые становятся известными уже позже", - подчеркивает Яна.

Слова концертного директора подтверждаются и в официальном письме от СТБ, которое они разослали редакциям украинских СМИ, комментируя ситуацию, которая возникла вокруг Нацотбора.

“Поддержка победителя Национального отбора в предыдущие три года было исключительно инициативой СТБ, а не обязательствами перед НСТУ, - говорится в письме. - Мы не подписывали с победителями Нацотбора никаких соглашений, согласно которым они должны были бы отрабатывать нам эти деньги, и не заключали с ними эксклюзивных контрактов".

По словам представителей канала, это была в чистом виде меценатская помощь.

“Однако основная задача любого коммерческого телеканала - производство. Поэтому, подписывая осенью новый меморандум с UA: ПЕРВЫЙ, мы пересмотрели условия с нашей стороны и исключили меценатство. 18 октября 2018, перед стартом нового Нацотбора СТБ объявил, что полностью концентрируется на том, что умеет делать лучше всего - телевизионном производстве. На создании масштабного, качественного телевизионного проекта, за которым следит вся страна”, - говорится в официальной позиции телеканала СТБ.

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