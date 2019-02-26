Евровидение 2019: где и как будут искать замену MARUV

Евровидение 2019 - кто поедет вместо MARUV (фото: РБК-Украина)

Новому участнику Евровидения 2019 предложат тот же контракт, что и MARUV

Представителя от Украины на Евровидении 2019, от участия в котором отказалась победительница национального отбора MARUV, будут выбирать из числа всех других финалистов отбора. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Александру Кольцову.

Она рассказала, что сначала НСТУ проконсультируется с Европейским вещательным союзом о политизации процесса отбора в Украине. По словам Кольцовой, надо выяснить, как политизация повлияет "вообще на наше участие в этом году". Затем организаторы проконсультируются с юристами, менеджерами артистов, и после всего будет принято решение.

Также организатор отметила, что договор, который предложили MARUV в этом году, ничем не отличается от прошлогодних, кроме запрета выступлений в РФ. И вообще пункты договора, являются стандартным правилам Евровидения, кроме пункта о гастролях в России, - рассказала Кольцова.

Евровидение 2019 - кто поедет вместо MARUV (Анна Корсун, фото: facebook.com MaruvOfficial)

Она также рассказала, что такого пункта раньше не было, потому что артисты, попадавшие в финал за последние несколько лет не выступали в РФ. Другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении 2019, предложат тот самый договор, от которого отказалась MARUV, - добавила Кольцова.

Отметим, что MARUV (Анна Корсун) заявила, что не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что она "музыкант, а не бита на политической арене".

К слову, организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с MARUV, после того, как исполнительница отказалась от участия в конкурсе.