KAZKA может поехать на Евровидение: что известно

Коллаж РБК-Украина

У KAZKA уже распланированы концерты на март

KAZKA получила предложение поехать на Евровидение от представителей UA: Суспільне мовлення после того, как группа Freedom Jazz отказалась от участия, сославшись на плотный творческий график. Об этом рассказала член правления UA: Суспільне мовлення Александра Кольцова.

Она сообщила, что предложение было сделано, но музыкальный продюсер KAZKA Андрей Уренев пока ничего не ответил.

"Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами с юристами и СТБ", - отметила Кольцова.

Она считает, что произошла политизация конкурса, которой они так не хотели и высказала мнение о том, что если запретить украинским артистам, которые сотрудничали с российскими артистами или выступали в РФ, то многие начнут отказываться от участия в нацотборе.

"Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе. Поскольку очень многие артисты, которые в прошлые годы участвовали в нацотборе так или иначе тоже были каким-либо образом связаны с Россией – выступали или делали аранжировки", - добавила член правления UA: Суспільне мовлення.

Также она объяснила, что если все финалисты нацотбора откажутся от участия в Евровидении, то санкций и штрафов со стороны организаторов не последует.

"Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя, EBU обнародовали достаточно четкий месседж – разбирайтесь, а когда определитесь, высылайте", - добавила Кольцова.

А вот согласится ли KAZKA остается под вопросом. На странице исполнителя в Facebook есть график гастролей по Европе на первую половину марта, и неизвестно, захотят ли музыканты изменить свои планы.

Скриншот (facebook.com/kazka.band)

Александра Кольцова рассказала, что уже до 8-10 марта представитель Украины должен предоставить организатору конкурса номер с раскадровками.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа сумма, которую должен потратить артист на поездку на Евровидение.

А также рассказывали о том, что Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019.