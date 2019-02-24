Просто такая роль: Данилко сделал заявление о Притуле

Коллаж: РБК-Украина

Данилко рассказал о конфликте с Притулой на Нацотборе

Известный украинский артист и один из членов судей Национального отбора на Евровидение 2019 Андрей Данилко высказался о конфликте с Сергеем Притулой на финале Нацотбора.

Несмотря на не простую ситуацию, которая произошла между Данилко и Притулой, артист считает, что инцидент исчерпан. Кроме того, он назвал Притулу "крутым ведущим".

При этом Данилко подчеркнул, что всегда заступается за Притулу, когда говорят о том, что он бестактный. По словам артиста, у ведущего просто такая роль и он должен всех троллить, провоцировать и вызывать какие-то споры.

Видео: YouTube/СЛУХ

Напомним, что Данилко сделал неожиданное заявление. Он высказал свое мнение о том, как украинские зрители реагируют на участников Нацотбора и высказывают в их адрес очень много негативной критики.

Ранее сообщалось, что известный продюсер Александр Ягольник высказался о Нацотборе и гастролях артистов в России.

Мы также писали о том, что девушки из группы Анна-Мария, которые оскандалились из-за Крыма, после выступления в финале Нацотбора расплакались.