Часть гибридной войны: известный продюсер о Нацотборе и гастролях артистов в РФ

Фото: Александр Ягольник (facebook.com/alexander.yagolnik)

Александр Ягольник удивлен тем, насколько нынешний Нацотбор насыщенный артистами, которые либо попадают в скандал, либо выступают в России

Недавно в сети разгорелся скандал из-за неожиданных высказываний сестер из дуэта "Анна-Мария" во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным. Так, они не смогли ответить на его вопрос о том, чей же все-таки Крым.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же самый воздух.... Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наше мнение", - ответили девушки в эфире.

Тогда Роман Скрыпин уточнил вопрос и спросил напрямую, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

"На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы", - ответили девушки.

Также сестры не стали конкретно отвечать на вопрос, нужна ли крымскотатарская автономия и спорили с журналистом об УПА и необходимости участия в "ватных" новогодних концертах на телеканалах, которые называют пророссийскими.

Фото: Анна-Мария (instagram.com/annamariaduet)

Известный украинский продюсер Александр Ягольник комментарии для Styler РБК-Украина выразил свое удивление тем, насколько нынешний Нацотбор богатый на пророссийское направление большинства артистов, которые вошли в финал конкурса.

Мы поинтересовались у Александра о его личном фаворите Нацотбора, попросил прокомментировать скандальные заявления некоторых артистов и том, должно ли что-то с этим делать жюри Национального отбора на Евровидение-2019.

Александр, вы смотрели эфиры полуфиналов? Как вам результаты?

Конечно смотрел, никогда не пропускаю. Мой нынешний фаворит не прошел. Это LETAY. А вообще я пребываю в диком шоке от того, что так много участников нынешнего Нацотбора связанные с Россией и интересами России в Украине.

Например, недавно произошел скандал с Анна-Мария.

Да, и я в смятении до сих пор, особенно когда собственными глазами увидел интервью Анны с Марией. Мне показалось, что этот отбор – это какая-то очередная спецоперация ФСБ над украинским шоу-бизнесом. По крайней мере все выстроили так, что кто бы не поехал от Украины на Евровидение, артиста так или иначе будут связывать с Россией и нет гарантий, что последующие интервью уже в Тель-Авиве не принесут еще сюрпризов вроде интервью девушек из Симферополя.

Но группа KAZKA все-таки не была замечена в сотрудничестве с Россией.

С тех пор, как летом прошлого года я стал председателем ГО УААСП (крупнейшей авторской организации коллективного управления правами в Украине – ред.), я начал разбираться в авторском праве и, в частности, в некоторых международных аспектах, и к примеру можно взять скандал с Дюссельдорфом.

(в декабре 2018-го KAZKA внезапно засветились в анонсе российского шоу "Песня года" в немецком Дюссельдорфе в марте 2019 года. На "Песне года" должны также спеть также Николай Басков, Верка Сердючка, Таисия Повалий и другие. Потим группа KAZKA заявила, что их выступление там – фейк и неправда – ред.).

Фото: KAZKA (коллаж РБК-Украина)

Так вот: если бы менеджмент группы KAZKA совсем не был связан с российскими интересами, как Сергей Притула или я, и другие игроки рынка, которые не принимают пророссийской позиции после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, то они бы запросто могли бы подать в суд на российскую сторону за незаконное использование их имени в афише или песни, и тот концерт бы осудили и закрыли, потому что в Германии крайне жестко защищают интересы авторов.

То есть там не все так просто, и позиция KAZKA кажется не такой уж проукраинской, как заявляет менеджмент. Тем более, что там должен был выступать еще один представитель Mamamusic Андрей Данилко. Мы же не знаем, выступят ли они там в марте, потому что март еще впереди. Я думаю, что после скандального интервью у Скрыпина на ATR группа "ANNA MARIA" совсем скоро будет выступать во всех гастрольных трассах Российской Федерации, где именно таких украинок любят как часть их захватческо-государственнической политики.

Для многих зрителей такие скандальные высказывания сестер из дуэта Анна-Мария были большим удивлением. Например, они говорили, что вопрос аннексии Крыма должны комментировать политики, а они в этом не разбираются.

Ничего здесь удивительного нет. Девушки имеют красные дипломы высшего юридического образования, а мать получила медаль за "возвращение" Крыма и работает в правительстве Аксенова. Поэтому здесь ничего удивительного нет.

Как на это должно реагировать жюри Нацотбора?

Жюри Национального отбора, скорее всего, ничего не остается, кроме как делать то, что делают и делали. Потому что руководство СТБ и музыкальный продюсер этого конкурса поставил все жюри и партнеров с UA:Первый, извините, в положение раком. Поскольку сейчас все они по контрактам должны делать свою работу, прекрасно зная, что эти люди либо пропагандируют идеи русского мира, либо напрямую завязаны концертами в России.

Меня крайне удивляет и как музыканта изрядно обижает, что так много новой украинской музыки появилось за последние 3-4 года после введения квот, а оказывается, что у нас на Национальном отборе на Евровидение обязательно должны быть те, кто связан с Россией.

Фото: Неизвестно, поедет ли в марте 2019-го Андрей Данилко на российское шоу в Дюссельдорф, говорит Ягольник (коллаж РБК-Украина)

При этом много украинцев нейтрально воспринимают то, что много артистов-финалистов Нацотбора активно гастролируют по России.

Сегодня - пятая годовщина захвата Крыма, до того была печальная годовщина событий на Майдане. Сегодня Нацотбор на Евровидение – это такая "лакмусовая бумажка" в отношении того, сознательна ли наша нация того, что происходит, или нет. Потому что сейчас это позорная ситуация, что среди тех шести участников, вышедших в финал, только одни ребята Brunettes Shoot Blondes никак с этим не связаны, а все остальные так или иначе засветились или гастролями в России, или пропагандой "русского мира" и "бессмертного полка".

Я думаю, что люди просто голосуют за песни и не сильно разбираются в том, кто едет в Россию или не едет, априори доверяя телеканалам СТБ и UA:Первый в том, что они делают. Потому что это же общенациональное телевидение. Безгранично доверяя национальным каналам, которые показывают "правильные" новости, где называются вещи своими именами, люди мало оценивают артиста по гражданской позиции или ее отсутствиию. Не стоит, к тому же, забывать, что шоу-бизнес является частью гибридной войны, и ФСБ много постаралась в этом направлении, и этот фактор не стоит сбрасывать с чаши весов.

Если абстрагироваться от политической составляющей конкурса, которая довольно печальна, то кто ваш личный фаворит среди финалистов? И есть ли он у вас?

Вы сейчас скажете, что я назову Brunettes Shoot Blondes из патриотических соображений, но мне кажется, что они очень форматные для Евровидения, для его специфики. И тот сюрприз, то необычный супер-рояль, который они сделали, стоит внимания, и его запомнят все страны. Мне кажется, они очень интересные для Евровидения. Но, опять-таки, все зависит от результатов голосования.

Напомним, Александр Ягольник рассказал, что украинский шов-бизнес разделился на тех, кто ездит в Россию, и тех, кто категорически не воспринимает пророссийской позиции.

Кроме того, Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые ездят выступать в Россию во время гибридной войны на Донбассе.

Видео: Cамые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)