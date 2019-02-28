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В образе Сердючки: Данилко разрешили поехать на Евровидение

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 13:02
В образе Сердючки: Данилко разрешили поехать на Евровидение
Коллаж РБК-Украина

У артиста есть время до 10 мая, чтобы сделать предложение НОТУ

Андрею Данилко, который недавно рассказал шокирующие подробности Нацотбора, разрешили ехать на Евровидение. Об этом заявили представители Национальной телерадиокомпании Украины во время пресс-конференции в четверг, 28 февраля, сообщает издание "Вести".

На пресс-конференции присутствовал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания и член правления Александра Кольцова. Они ответили на вопросы журналистов и объяснили, почему Украина отказалась от участия в международном конкурсе Евровидение.

В частности, Александра Кольцова рассказала, что коллектив Freedom Jazz отказались представлять Украину, так как не хотели, чтобы кто-то начал "ковыряться в их биографии".

"Артисты не обязаны ехать, это их выбор", - объяснила Кольцова.

Кроме того, представители Общественного телевидения сообщили, что Андрей Данилко в образе Верки Сердючки может поехать на Евровидение, если хочет. У него есть время сделать предложение НОТУ до 10 мая.

"В этом году на конкурсе поставлена точка, и у нас есть целый год, чтобы подготовится", - ответила член правления на вопрос, могут ли украинцы предлагать других кандидатов.

Также Зураб Аласания сообщил, что деньги, которые получены за смс-голосование, СБУ хочет направить на благотворительность.

Конкурс Евровидение в мае Украина будет транслировать, но вот украинцы не смогут проголосовать за исполнителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от участия.

А также рассказывали о том, что пользователи сети высказались об отказе группы КAZKA выступать на Евровидении.

Трэш и ад: Данилко рассказал шокирующую правду о Нацотборе Украина не будет участвовать в Евровидении: сеть в ярости
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