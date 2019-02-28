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Дискуссии продолжатся: организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от участия

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 08:28
Дискуссии продолжатся: организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от участия
Фото: коллаж РБК-Украина

Организаторы конкурса надеются увидеть Украину на Евровидение-2020

Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 прокомментировали организаторы песенного конкурса. Как заявили в Европейском вещательном союзе (EBU), эту новость была воспринята с грустью и надеждой на участие нашей страны в следующем году. 

Отмечается, что дискуссии по данному вопросу между организаторами и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины продолжатся. 

В пресс-службе EBU подчеркнули, что ответственность за выбор своего исполнителя для конкурса согласно установленным правилам несет каждый участвующий вещатель. В случае Украины - это НОТУ.

В заявлении отказ украинского вещателя от участия в конкурсе назвали "трудным решением".

Также организторы Евровидения добавили, что "с нетерпением ожидаем того, что в мае событие в Тель-Авиве станет фантастическим".

Как сообщалось ранее, группа Brunettes Shoot Blondes, которая вышла в финал нацотбора на Евровидение 2019, вслед за MARUVFreedom-jazz и KAZKA отказалась от поездки в Тель-Авив в мае этого года.

Также мы писали о том, что победительница Нацотбора на Евровидение MARUV (Анна Корсун) обратилась к своим поклонникам и попросила сбавить обороты. 

Добавим, что украинцы бурно отреагировали на новость об отказе Украины от участия в Евровидении в этому году. В сети звучали призывы отправить все руководство НОТУ в отставку, и в унисон скандирует "Ганьба!" В то же время многие сочли это хорошей новостью.

Ответственность за отказ Украины от участия в Евровидение-2019 лежит на НОТУ, - нардеп Закулисье Евровидения: эксперт о Нацотборе и "скрытых правилах" конкурса
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