Євробачення 2019: ціни на квитки злетіли до небес

Ціни на Євробачення 2019 зросли (Колаж РБК-Україна)

Ціни на квитки на Євробачення 2019 підскочили втричі

Ціни на квитки на Євробачення 2019, яке пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня, різко підскочили в три рази. Це пов'язано з тим, що легендарна Мадонна погодилася виступати у фіналі конкурсу в якості запрошеної зірки.

Мадонна виступить на Євробаченні 2019 (фото: instagram.com/madonna)

На сцені головного європейського пісенного шоу поп-діва виконає дві композиції. На сьогоднішній день відомо, що однією з пісень буде всесвітньо відомий хіт, а от назву другого треку, яким Мадонна порадує фанатів, поки тримають у таємниці. Хоча, за словами організаторів, він стане "сюрпризом для всіх" і додали, що Євробачення в Ізраїлі стане "самим яскравим за всю історію конкурсу".

Мадонна виступить на Євробаченні 2019 (фото: instagram.com/madonna)

Зазначимо, що за свій хоч і яскравий, але короткий виступ Мадонна отримає гонорар у розмірі одного мільйона доларів (хоча в деяких західних ЗМІ називається сума в 1,5 млн доларів).

Не в останню чергу через гонорар Мадонни, а також ажіотажу навколо конкурсу ціни на квитки злетіли до небес. Так, наприклад, якщо місяць тому подивитися фінал Євробачення 2019 в залі можна було за 400 євро, то тепер фанатам європейської музики доведеться віддати за квиток мінімум 1200 євро.

Додамо, що в лютому найдешевші квитки на Євробачення 2019 в Ізраїлі можна було купити всього за 35 євро. У середньому ціни коливалися від 120 до 150 євро.

Скандал навколо Євробачення 2019 і Мадонни

Цікаво, що Мадонна, яка стала причиною подорожчання квитків на цонкурс, спочатку хотіла відмовитися від виступу в Тель-Авіві. Справа в тому, що Мадонна зібралася на сцені Євробачення 2019 виконати свою нову пісню (той самий "сюрприз", про який йшлося раніше). Однак організатори запротестували, адже в тому треку йде мова про американську політику. А музика, як вважає багато хто, повинна бути "поза політикою". Але, судячи з усього, поп-зірка і організатори Євробачення знайшли спільну мову.

Нагадаємо, кілька днів тому Мадонна представила новий провокаційний сингл "Medellin", в якому вона постає в різних образах - від учениці і черниці до співачки і повії.

Україна на Євробаченні 2019

Наша країна не буде брати участь у пісенному дійстві в якості конкурсанта після того, як переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася їхати в Ізраїль, щоб представляти Україну.

При цьому на сцену Євробачення 2019 вийде знаменита Вєрка Сердючка. Андрій Данилко в образі Сердючки заспіває пісню "Toy", з якою представниця Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на минулорічному Євробаченні.

Очікується, що кількість гостей Євробачення в цьому році складе близько 18 тис. осіб.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2007