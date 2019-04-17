Евровидение 2019: цены на билеты взлетели до небес

Цены на Евровидение 2019 выросли (Коллаж РБК-Украина)

Цены на билеты на Евровидение 2019 подскочили в три раза

Цены на билеты на Евровидение 2019, которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, резко подскочили в три раза. Это связано с тем, что легендарная Мадонна согласилась выступать в финале конкурса в качестве приглашенной звезды.

Мадонна выступит на Евровидении 2019 (фото: instagram.com/madonna)

На сцене главного европейского песенного шоу поп-дива исполнит две композиции. На сегодняшний день известно, что одной из песен будет всемирно известный хит, а вот название второго трека, которым Мадонна порадует фанатов, пока держат в тайне. Хотя, по словам организаторов, он станет "сюрпризом для всех" и добавили, что Евровидение в Израиле станет "самым ярким за всю историю конкурса".

Мадонна выступит на Евровидении 2019 (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что за свое хоть и яркое, но короткое выступление Мадонна получит гонорар в размере одного миллиона долларов (хотя в некоторых западных СМИ называется сумма в 1,5 млн долларов).

Не в последнюю очередь из-за гонорара Мадонны, а также из-за ажиотажа вокруг конкурса цены на билеты взлетели до небес. Так, например, если месяц назад посмотреть финал Евровидения 2019 в зале можно было за 400 евро, то теперь фанатам европейской музыки придется отдать за билет минимум 1200 евро.

Добавим, что в феврале самые дешевые билеты на Евровидение 2019 в Израиле можно было купить всего за 35 евро. В среднем цены колебались от 120 до 150 евро.

Скандал вокруг Евровидени 2019 и Мадонны

Интересно, что Мадонна, которая стала причиной подорожания билетов на цонкурс, сначала хотела отказаться от выступления в Тель-Авиве. Дело в том, что Мадонна собралась на сцене Евровидения 2019 исполнить свою новую песню (тот самый "сюрприз", о котором шла речь ранее). Однако организаторы запротестовали, ведь в том треке идет речь об американской политике. А музыка, как говорят многие, должна быть "вне политики". Но, судя по всему, поп-звезда и организаторы Евровидения нашли общий язык.

Напомним, несколько дней назад Мадонна представила новый провокационный сингл "Medellin", в котором она предстает в разных образах - от ученицы и монахини до певицы и проститутки.

Украина на Евровидении 2019

Наша страна не будет принимать участие в песенном действе в качестве конкурсанта после того, как победившая в Нацотборе MARUV отказалась ехать в Израиль, чтобы представлять Украину.

При этом на сцену Евровидения 2019 выйдет знаменитая Верка Сердючка. Андрей Данилко в образе Сердючки споет песню "Toy", с которой представительница Израиля Нетта Барзилай победила на прошлогоднем Евровидении.

Ожидается, что количество гостей Евровидения в этом году составит около 18 тыс. человек.

Верка Сердючка на Евровидении 2007