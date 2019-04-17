Евровидение 2019 находится под угрозой: что произошло

Евровидение 2019 (eurovision.tv)

Все гости и исполнители Евровидения 2019 также окажутся под угрозой

Евровидение 2019, которое должно состояться в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, находится под серьезной угрозой. Палестинское движение ХАМАС записали и опубликовали ролик с угрозами в социальных сетях.

Евровидение может стать объектом для нападения. Палестинское движение ХАМАС в своем ролике потребовали снять блокаду с палестинских территорий и соблюсти соглашение о прекращении огня. Ранее такое соглашение было заключено и посредником между Палестиной и Израилем стал Египет.

"Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", - сообщается в ролике. Если власти Израиля не отреагируют на требования, то по словам ХАМАС, они выпустят ракеты по Тель-Авиву во время проведения Евровидения. Выставочный комплекс "Ганей Тааруха", в котором будет проходить мероприятие, обозначен как мишень для ударов.

Евровидение 2019 под угрозой (eurovision.tv)

Напомним, Евровидение 2019 должно состояться в Тель-Авиве, Израиле в период с 14 до 18 мая. 15 мая палестинцы отмечают праздник исхода с территорий, где в 1948 году было создано государство Израиль – День Накба. Организация ХАМАС была признана террористической.

Ранее мы сообщали о том, что билеты на концерты Евровидение 2019 взлетели до небес и стало известно, что стало причиной.

А также мы рассказывали о том, что на Евровидении 2019 выступит Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Однако он исполнит чужую песню.

Кроме того, мы писали о том, что MARUV сделала неожиданное заявление о Евровидении.