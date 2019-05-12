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Я не ображаюся: Джамала розповіла, кого обрали на Євробачення 2019


Джамала поїде на Євробачення 2019

Джамала розповіла, кого організатори Євробачення 2019 вибрали замість неї на конкурс. Співачка зізналася, що не ображається на рішення журі і багато в чому його підтримує, але свою пісню вважає більш змістовною. Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Відома українська співачка Джамала прокоментувала вибір організаторів Євробачення 2019, чому саме Вєрка Сердючка поїде на конкурс, яка зараз готується до шоу в Копенгагені. Виконавиця зізналася, що такий вибір не засмутив її. Вона вважає Вєрку Сердючку іконою Євробачення і не ображається на суддів.

"Вєрка Сердючка є символом Євробачення. Це як свято, як ялинка. Все ж моя пісня вважається більш змістовною і драматичною. Я не ображаюся, що вибрали саме Андрія Данилка", - зізнається артистка.

Джамала поїде на Євробачення 2019 – співачка відповіла на рішення організаторів (відео: youtube.com)

Варто відзначити, що 14 травня в Тель-Авіві, Ізраїль, стартує міжнародний музичний конкурс Євробачення 2019. Другий півфінал відбудеться 16 травня, фінал – 18 травня.

Нагадаємо, що українцям не радять їхати на Євробачення 2019.

Раніше ми писали, що Євробачення 2019 знаходиться під загрозою.

До цього переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV зробила гучну заяву.

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