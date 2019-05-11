Одягнена? Невже: Ані Лорак рознесли в мережі за вбрання

Ані Лорак в Instagram розкритикували за образ (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак рознесли в мережі за наряди, в яких вона з'являлася раніше

Ані Лорак в Instagram розкритикували за наряд, який вона обрала для знімка. Українська співачка знову потрапила в "немилість" фанатів. На цей раз шанувальників не влаштувало те, що вона занадто одягнена. Про це вони написали в коментарях під фотографією.

Артистка опублікувала фотографію, на якій вона зображена в чорному брючному костюмі і сонцезахисних окулярах. Вона доповнила свій образ сумкою Michael Kors.

Ані Лорак в Instagram розкритикували за образ (фото: instagram.com/anilorak)

Свою фотографію артистка доповнила багатозначною фразою: "Слухай музику всередині себе".

Шанувальникам здебільшого сподобався зовнішній вигляд співачки:

Яка гарна і сонячна, ми сумували! Доброго вечора, Кароліночка.

Промениста посмішка, так піднімає настрій! Справжнє сонечко! Найкрасивіша і кохана!

Шикарна... і слів більше немає)

Чарівна красуня.

Правда, багато фанатів розкритикували співачку за зовнішність:

Одягнена? Невже...

Я так у 2015 одягалася.

Міняйте стиліста!!!! Це не модно!!!

Кароліна, мені у вас подобається... і голос, і пісні, і краса. Але ось стиль у вас кульгає, якщо чесно.

Вирішила одягтися??? Всіх вже розлякала своїм целюлітом.

Фу, страшна.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак в Росії зробила важливу заяву.

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Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".