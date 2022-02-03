Жодного медпункту: фіналіст "Холостячки 2" залишився без медцінської допомоги на Буковелі

Фіналіст шоу "Холостячка2", психолог Роман Свечкоренко активно веде свій блог в соцмережі та розповідає шанувальникам про події з життя.

Так, зараз чоловік з коханою і другом відпочиває в Буковелі, де з ним трапилася неприємність. Детальніше про свої пригоди Роман розповів в Instagram Stories.

За словами Свечкоренко, під час катань на схилі в нього врізався відпочиваючий. В результаті зіткнення Роман отримав травму руки та показав закривавлену кінцівку.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

"Мені пощастило, я був в рукавичках, тому мені не зірвало палець геть. Ну а в аптеці сказали, що такий глибокий поріз краще зашити", - розповів він.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Виявилося, що на території курорту немає жодного медпункту. На місці травмпункту тепер роблять ковід-тести. Кваліфіковану медичну допомогу можна отримати лише в приватній клініці, але ціни там "кусаються". Тільки огляд обійдеться пацієнту в 1000 грн.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман зазначив, що дуже любить Буковель, але його засмучує сервіс на курорті.

"Я був в шоці від того, що на таку величезну кількість людей, з великою кількістю іноземців та інфраструктурою ніде не можна отримати першу допомогу. А якщо щось трапитися у людей, які не маю можливості пройти платне обстеження, а питання життєво необхідне?"- поцікавився розсерджений Свечкоренко.

Скріншот (instagram.com/svechkorenko)