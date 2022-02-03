Ни одного медпункта: финалист "Холостячки 2" остался без медцинской помощи на Буковеле

Финалист шоу "Холостячка 2", психолог Роман Свечкоренко активно ведет свой блог в соцсети и рассказывает поклонникам о событиях из жизни.

Так, сейчас мужчина с возлюбленной и другом отдыхает в Буковеле, где с ним приключилась неприятность. Подробнее о своих злоключениях Роман рассказал в Instagram Stories .

По словам Свечкоренко, во время катаний на склоне в него врезался отдыхающий. В результате столкновения Роман получил травму руки и показал окровавленную конечность.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

"Мне повезло, я был в перчатках, поэтому мне не сорвало палец напрочь. Ну а в аптеке сказали, что такой глубокий порез лучше зашить", - рассказал он.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Оказалось, что на территории курорта нет ни одного медпункта. На месте травмпункта теперь делают ковид-тесты. Квалифицированную медпомощь можно получить лишь в частной клинике, но цены там "кусаются". Только осмотр обойдется пациенту в 1000 грн.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)

Роман отметил, что очень любит Буковель, но его огорчает сервис на курорте.

"Я был в шоке от того, что на такое огромное количество людей, с большим количеством иностранцев и инфраструктурой негде нельзя получить первую помощь. А если что-то случиться у людей, которые не имею возможности пройти платное обследование, а вопрос жизненно необходим?" - поинтересовался раздосадованный Свечкоренко.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)