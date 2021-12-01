Олег Винник заінтригував заявою про своїх дітей

У шостому випуску нового сезону шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на каналі "Україна", зіркові детективи намагались розгадати особу фантастичного білого Тигра.

Щоб розсекретити персонажа, зіркові детективи поставили йому запитання, чи має він дружину.

Учасник зазначив, що може назвати себе сімейним Тигром.

Тоді Оля Полякова і Настя Каменських захотіли поцікавитись, чи є в учасника діти, тобто тигренята, але це запитання "підбивали" поставити Олега Винника.

"А що воно мені дасть? Ну скаже він - є, а я звідки знаю їх всіх, тигренят", - сказав Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Та потім таки здався під напором колег.

"Дуже нестандартне питання - у тебе є тигренята?" - звернувся Олег до учасника шоу.

Але Тигр вирішив перехитрити артиста й натомість поставив йому аналогічне запитання.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Варто зазначити, що Винник не коментує своє особисте життя, тож його відповіді з нетерпінням чекав увесь зал.

"Тигренята? Є. Є тигренята", - зазначив Винник.

Тоді Полякова вирішила уточнити, чи багато, але це питання зірковий детектив гіпершоу вже залишив без відповіді.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Що відомо про сімейне життя Винника?

48-річний співак у інтерв'ю дуже рідко торкається теми свого особистого сімейного життя.

Але ходять чутки, що він одружений з молодшою на рік від нього співачкою Таїсією Сватко (сценічне ім'я - Таюне).

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

Також в одному з випусків ТСН ще в 2018 році журналісти розпитали односельчан артиста, які повідали, що у Олега і Таїсії нібито є син-підліток, який навчається в Німеччині.

Сам же Винник ніяк не коментує цю інформацію.

Таюне і Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)